La trama fenicia | la clip della nuova favola anticapitalista di Wes Anderson in anteprima

Scopri la nuova favola anticapitalista di Wes Anderson, "La Trama Fenicia", che debutterà al cinema il 28 maggio, dopo il suo acclamato passaggio al Festival di Cannes. Con il suo stile unico e affascinante, Anderson ci immerge in una narrazione avvincente e provocatoria, tipica della sua filmografia, promettendo un'esperienza cinematografica indimenticabile.

Dopo il passaggio al Festival di Cannes, arriva al cinema il 28 maggio il nuovo film del regista di Moonrise Kingdom...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

