La trama fenicia il trio delle meraviglie e il set affollato di Nick & Norah | intervista a Michael Cera

In un'intervista esclusiva a Cannes, Michael Cera condivide la sua esperienza sul set del film di Wes Anderson "Il Trio delle Meraviglie". Rivivendo i suoi esordi nel cinema, Cera riflette sui ruoli emblematici, come quello del fidanzato ingenuo in "Nick & Norah". Scopriamo insieme come la sua carriera si è evoluta e quale impatto ha avuto su di lui lavorare con un maestro della narrazione visiva.

L'attore, incontrato a Cannes, racconta in esclusiva a Movieplayer la sua esperienza sul set di Wes Anderson. E torna indietro con la memoria agli inizi della sua carriera. Basti pensare ai personaggi che ha interpretato agli inizi della sua carriera cinematografica, come quello del fidanzato ingenuo di Juno o dell'impacciato adolescente in Suxbad - Tre Menti sopra il pelo, senza menzionare l'esordio seriale nello show epocale Arrested Development, per capire che in Michael Cera c'era già l'unicità necessaria per entrare nel mondo di Wes Anderson. Era solo una questione di tempo prima che fosse notato dal regista de I Tenenbaum e l'occasione si è presentata, per Cera, con La trama fenicia, arrivato al cinema dopo il passaggio a Cannes. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La trama fenicia, il trio delle meraviglie e il set affollato di Nick & Norah: intervista a Michael Cera

Approfondimenti da altre fonti

La trama fenicia, il trio delle meraviglie e il set affollato di Nick & Norah: intervista a Michael Cera - Michael Cera, incontrato a Cannes, racconta in esclusiva a Movieplayer la sua esperienza sul set de La trama fenicia di Wes Anderson. E torna indietro con la memoria agli inizi della sua carriera. 🔗Segnala movieplayer.it

Michael Cera: Un viaggio nell’universo di Wes Anderson con “La trama fenicia” - Michael Cera debutta nell'universo di Wes Anderson con "La trama fenicia" al Festival di Cannes, interpretando Bjorn, un entomologo norvegese, e riflettendo sulla sua carriera e collaborazioni artisti ... 🔗Si legge su ecodelcinema.com

La Trama Fenicia - La Trama Fenicia, il film diretto da Wes Anderson, racconta la storia di un'azienda di famiglia che si trova al centro di una trama intricata e carica di tensione. Al centro della vicenda ci sono ... 🔗Da comingsoon.it