La Trama Fenicia | il nuovo film di Wes Anderson con Benicio Del Toro da oggi al cinema

Scopri "La Trama Fenicia", il nuovo film di Wes Anderson, ora al cinema. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2025, il film vanta un cast eccezionale, con Benicio Del Toro, Scarlett Johansson e Tom Hanks. Preparati ad immergerti in un mondo visivamente affascinante, caratterizzato da colori pastellati, inquadrature frontali e una recitazione distintiva, tipica dello stile unico di Anderson.

Da oggi nei cinema italiani con Universal Pictures il nuovo film di Wes Anderson presentato in concorso al Festival di Cannes 2025. Cast all star come da tradizione capitanato da Benicio Del Toro, Scarlett Johansson e Tom Hanks. Colori pastellati, inquadrature frontali e recitazione statiche sono i marchi di fabbrica dello stile di Wes Anderson che non si smentisce neppure con La Trama Fenicia, presentato in anteprima in concorso al Festival di Cannes 2025 e da oggi, 28 maggio, al cinema con Universal Pictures. Come da tradizione, il cast della vivace pellicola riunisce alcune delle star più amate di Hollywood, e molti fedeli collaboratori di Wes Anderson... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Trama Fenicia: il nuovo film di Wes Anderson con Benicio Del Toro da oggi al cinema

Ne parlano su altre fonti

La Trama Fenicia fa sorgere un dubbio, e se Wes Anderson ci avesse stancato?; La trama fenicia, recensione: secondo Wes Anderson la famiglia è più complicata dello spionaggio; Con La trama fenicia, Wes Anderson sfida gli oligarchi: la recensione del film; La trama fenicia: cast, trama e data di uscita del nuovo film di Wes Anderson. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La Trama Fenicia: il nuovo film di Wes Anderson con Benicio Del Toro da oggi al cinema - Colori pastellati, inquadrature frontali e recitazione statiche sono i marchi di fabbrica dello stile di Wes Anderson che non si smentisce neppure con La Trama Fenicia, presentato in anteprima in conc ... 🔗Scrive msn.com

La Trama Fenicia di Wes Anderson e quei costumi estetici, a cura di Milena Canonero, che narrano anche silenzi e intimità - La collaborazione tra Milena Canonero e Wes Anderson è incontro di visioni. Dopo il premio Oscar per Grand Budapest Hotel ecco cosa aspettarci dai costumi per il nuovo film La Trama Fenicia, dove «un ... 🔗Come scrive vogue.it

La Trama Fenicia, esce il nuovo film di Wes Anderson - Arriva al cinema il film con con Benicio del Toro, Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Bill Murray, Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe e Ethan Hawke, in cui un magnate ... 🔗Lo riporta avmagazine.it

La Trama Fenicia - Trailer Ufficiale | (Universal Pictures) - HD