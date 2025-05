La tragedia di Martina Carbonaro la 14enne ritrovata morta in un edificio diroccato | avanti le indagini per omicidio

La tragica storia di Martina Carbonaro, la 14enne trovata morta in un edificio abbandonato, ha scosso la comunità. Le ricerche della ragazza, scomparsa da giorni, si sono concluse in modo drammatico, con i carabinieri coinvolti nell'indagine per omicidio. La madre aveva denunciato la scomparsa, dando inizio a una mobilitazione che ha ora portato alla scoperta di un orribile destino.

Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche della 14enne Martina Carbonaro. La ragazzina è stata ritrovata morta in un edificio diroccato. La tragedia è stata comunicata pochi minuti fa dai carabinieri ai quali si era rivolta la madre. I militari hanno già fatto partire le indagini per ricostruire l'intera vicenda sotto il coordinamento della Procura che ha aperto un fascicolo per omicidio. La tragedia di Martina Carbonaro, la 14enne ritrovata morta in un edificio diroccato: avanti le indagini per omicidio (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Il dramma è avvenuto ad Afragola, in provincia di Napoli...

Cosa riportano altre fonti

