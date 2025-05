La Toscana in Bocca torna a Prato Gei | Evento che fonde orgoglio locale e innovazione

"La Toscana in Bocca" torna a Prato, un evento che celebra l'orgoglio locale e l'innovazione gastronomica. Tommaso Gei, presidente di Fipe Confcommercio, sottolinea l'importanza di questa manifestazione, che non è solo una vetrina del gusto, ma un'opportunità per esplorare come l'identità culinaria si evolva, rispettando le tradizioni mentre si apre alla sperimentazione. Scopriamo insieme il panorama gastronomico toscano.

Prato, 28 maggio 2025 - “La Toscana in Bocca è molto piĂą di una vetrina del gusto: è un’occasione concreta per raccontare come l’identitĂ gastronomica si costruisca ogni giorno, tra rispetto delle radici e voglia di sperimentare.” A dirlo è Tommaso Gei, presidente di Fipe Confcommercio, in vista della prossima edizione in programma a Prato il 13 e 14 giugno, al Castello dell’Imperatore. L’evento, organizzato da Confcommercio Pistoia e Prato  all’interno del calendario di Eat Prato, torna per il terzo anno consecutivo con l’obiettivo di valorizzare i saperi e i sapori della tradizione toscana, mettendoli in relazione con le nuove tendenze e con le specificitĂ del territorio pratese... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Toscana in Bocca torna a Prato, Gei: “Evento che fonde orgoglio locale e innovazione”

