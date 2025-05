La torta di compleanno per Gerardina Trovato finisce in mille pezzi a La volta buona – IL VIDEO

Gerardina Trovato festeggia il suo 58° compleanno in un episodio speciale di "La volta buona", ma la celebrazione prende una piega inaspettata. Durante l'atteso momento del taglio della torta, un imprevisto porta a un divertente disastro, trasformando la dolce sorpresa in un momento esilarante. Scopri tutti i dettagli di questo imprevisto nel video che ha catturato l'attenzione del pubblico.

Sorpresa amara per Gerardina Trovato, ospite nel salotto di Caterina Balivo a " La volta buona ". La cantautrice, martedì 27 maggio, ha compiuto 58 anni. " La torta, la torta! Chi ce la porta? ", ha esclamato Caterina Balivo tra applausi e sorrisi, mentre in studio entrava Carolina Rey. La conduttrice televisiva, infatti, aveva il compito di portare il dolce su un carrellino. Ma il momento di festa è durato ben poco: le ruote si sono incastrate nel divano e la torta si è ribaltata sul pavimento. "Allora, calmi tutti", ha detto Balivo, cercando di rimediare al danno. "Torta caduta, festeggiata fortunata...

