La tesi della procura sull’impronta di Sempio | Ecco perché è in quella posizione

Una nuova svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, cattura l'attenzione degli inquirenti. La procura, guidata dal procuratore Fabio Napoleone, sta esaminando un'impronta di esempio che potrebbe fornire indizi significativi sul caso. Scopriamo i dettagli e le implicazioni di questa pista promettente nell'ambito di un delitto che continua a suscitare interrogativi.

Una nuova pista si fa strada nell’inchiesta riaperta sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. Al centro dell’attenzione degli inquirenti — coordinati dal procuratore Fabio Napoleone e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano — c’è l’ impronta palmare ritrovata sulla parete delle scale che portano alla cantina, quella identificata nei fascicoli come la “papillare 33”. Secondo una nuova ipotesi ricostruttiva, quell’impronta — attribuita di recente ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e oggi indagato per omicidio volontario in concorso con ignoti — potrebbe essere stata lasciata senza scendere i gradini: basterebbe sporgersi dalla parte alta della scala e appoggiare la mano sulla parete destra, forse poggiando solo un piede sul primo gradino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La tesi della procura sull’impronta di Sempio: “Ecco perché è in quella posizione”

Delitto Garlasco: cosa potrebbe succedere adesso su questa impronta attribuita ad Andrea Sempio?