La terza giornata del Roland Garros sorride a metà all’Italia

La terza giornata del Roland Garros si è rivelata dolceamara per il tennis italiano, con una selezione di tennisti che hanno conquistato il pass per il secondo turno. Mentre alcuni atleti hanno brillato sul campo, altri hanno incontrato ostacoli imprevisti, segnando un bilancio misto per l'Italia in questo prestigioso torneo francese. Scopriamo insieme i protagonisti di questa giornata.

Terza giornata del Roland Garros dolceamara per il tennis italiano: i qualificati al secondo turno dello slam francese La terza giornata del Roland Garros ha avuto dei risvolti dolceamari per il tennis azzurro. Soltanto alcuni tennisti, infatti, sono riusciti a staccare il pass per il secondo turno dello slam francese, da sempre uno dei più seguiti e apprezzati al mondo. Per quel che riguarda le vittorie, corrispondenti a due dei quattro incontri giocati, sono state raggiunte in modi diametralmente opposti, ma ugualmente fenomenali e importanti segnali di crescita per il movimento italiano. Sfumata, invece, la vittoria di due su quattro degli azzurri in gara, merito di avversari di altissimo livello che non hanno concesso loro un millimetro... 🔗 Leggi su Sportface.it

