La Svezia ha fatto crescere i miliardari senza perdere coesione sociale

La Svezia sfida i luoghi comuni sulla ricchezza, dimostrando che un numero crescente di miliardari può coesistere con una forte coesione sociale. In un recente articolo del Financial Times, Ruchir Sharma analizza come il modello svedese abbia portato a una prosperità condivisa, suggerendo che la presenza di miliardari può contribuire positivamente allo sviluppo di un Paese, senza compromettere il benessere collettivo.

La Svezia è un esempio del fatto che avere molti miliardari è un bene (e non un male) per un Paese. Sul Financial Times del 19 maggio, Ruchir Sharma ha scritto a proposito della Svezia, affermando che il numero di miliardari è aumentato e che la loro percentuale è più elevata rispetto ad altri Paesi. Ruchir Sharma, però, vede questo fenomeno come un problema, che potrebbe portare a una rivolta anticapitalista- In primo luogo, i dati riportati nell’articolo devono essere corretti. Ruchir Sharma scrive che la Svezia ha quarantacinque miliardari (in dollari) nella lista di Forbes. Ai fini della discussione politica, è rilevante il fatto che in Svezia ci siano trentadue miliardari: tredici, infatti, vivono all’estero, come dimostra anche la lista di Forbes... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Svezia ha fatto crescere i miliardari senza perdere coesione sociale

