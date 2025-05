La strana regola che può permettere al Chelsea di scegliere se giocare in Champions o Europa League

Il Chelsea si trova di fronte a una situazione curiosa: in finale di Conference League contro il Betis, la squadra potrebbe scegliere se accedere alla Champions League o all'Europa League. Questa inedita regola, legata alla qualificazione in Premier League, offre ai Blues un'opportunità strategica interessante. Scopriamo i dettagli di questa regola e le implicazioni per il futuro della squadra.

Il Chelsea sfida il Betis nella finale di Conference League. La squadra guidata da Maresca si è qualificata per la Premier League, ma vincendo la Conference avrebbe la possibilità di giocare l'Europa League. Una regola permetterebbe di scegliere quale competizione disputare...

