La strage di piazza della Loggia 51 anni fa | Brescia si ferma Ecco il programma delle commemorazioni

Brescia si prepara a commemorare il 51° anniversario della strage di piazza della Loggia, avvenuta il 28 maggio 1974, un tragico evento che ha segnato la storia della città. In questo giorno di memoria, la comunità si unisce per onorare le otto vite spezzate e i centinaia di feriti. Scopri il programma delle iniziative previste per rendere omaggio alle vittime e riflettere su quel drammatico capitolo.

Brescia, 28 maggio 2205 – A cinquantun anni dall ’ attentato di stampo neofascista, che ha cambiato per sempre la storia di Brescia e che ha causato otto vittime innocenti, la città si ferma per ricordare i morti e i cento feriti della strage del 28 maggio 1974. Le commemorazioni sono iniziate questa mattina alle 8 con la celebrazione eucaristica al cimitero Vantiniano di Brescia celebrata dal Vescovo monsignor Pierantonio Tremolada e sono proseguite alle 9 in piazza Loggia con la deposizione di fiori davanti alla stele commemorativa da parte delle delegazioni partecipanti, con la voce narrante di don Fabio Corazzina... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La strage di piazza della Loggia 51 anni fa: Brescia si ferma. Ecco il programma delle commemorazioni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Commemorazione strage di Piazza Loggia; Brescia commemora le vittime della Strage di piazza della Loggia: tutte le iniziative; 28 MAGGIO 2025: CORTEO ANTIFASCISTA (ORE 9.00, PIAZZALE BATTISTI) A BRESCIA, 51 ANNI DOPO LA STRAGE FASCISTA, DI STATO E DELLA NATO DI PIAZZA LOGGIA; Brescia si prepara al ricordo di piazza Loggia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

BRESCIA COMMEMORA IL 51° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI PIAZZA LOGGIA - La giornata si concluderà alle 20 con un “Concerto in memoria delle vittime di Piazza Loggia” nella Chiesa di San Francesco d'Assisi, nell'ambito del 62° Festival Pianistico Internazionale di Brescia ... 🔗Segnala welfarenetwork.it

Piazza della Loggia: Mattarella, “Brescia ha reagito con fermezza e coraggio. Verità è contributo prezioso a vita democratica” - “L’attentato terroristico che il 28 maggio di cinquantuno anni or sono colpì il cuore di Brescia aveva come obiettivo la destabilizzazione della Repubblica, l’indebolimento della democrazia, l’attacco ... 🔗msn.com scrive

Piazza Loggia, Mattarella: “Brescia ha reagito con fermezza e coraggio” - "L'attentato aveva come obiettivo la destabilizzazione della Repubblica, l’indebolimento della democrazia, l’attacco alle conquiste sociali". 🔗Riporta elivebrescia.tv