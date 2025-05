La strage di Gaza oggi si deve al silenzio occidentale di ieri | è il colonialismo baby

Nell'articolo "La strage di Gaza oggi si deve al silenzio occidentale di ieri - il colonialismo baby", Rosamaria Fumarola esplora come il silenzio e l'indifferenza del mondo occidentale abbiano alimentato il conflitto in Gaza. Attraverso l'analisi dell'uso delle immagini, l'autrice sfida l'idea che queste possano in sé suscitare un'immediata reazione emotiva, evidenziando l'importanza del contesto storico e politico.

di Rosamaria Fumarola La considerazione che le immagini restituiscano il reale e siano sufficienti da sole a suscitare sentimenti di adesione o prese di distanza in chi le osserva è stato ampiamente smentito dalla storia in più di un’occasione. È infatti l’uso delle immagini a produrre reazioni. È il racconto che si serve di immagini a decretare il tipo di risposta da parte del pubblico. Lo sapevano bene i principes romani come Traiano o Costantino, così come Goebbels o Mussolini in tempi più recenti. Ci sono ad esempio conflitti come quello israelo-palestinese che durano da decenni e che, nonostante la barbarie prodotta, hanno stentato ad incontrare l’interesse autentico e generalizzato del resto del mondo e questo benché il resto del mondo sia stato sempre raggiunto dalle immagini che lo raccontavano... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La strage di Gaza oggi si deve al silenzio occidentale di ieri: è il colonialismo, baby

