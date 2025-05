La storia di Zelda Wynn Valdes la stilista delle conigliette di Playboy Ma non solo

Zelda Wynn Valdes è un’icona della moda afroamericana, nota per il suo ruolo di stilista delle conigliette di Playboy e per aver vestito le più celebri star di Hollywood. Dalla creazione di abiti per i Playboy Club ai costumi da balletto, la sua carriera si è intrecciata con la lotta contro la segregazione razziale, conquistando il cuore di leggendarie come Ella Fitzgerald. Scopri la sua incredibile storia.

Dalle star di Hollywood ai Playboy Club, fino ai costumi da balletto. Ecco chi era la stilista afroamericana preferita da Ella Fitzgerald emersa come un glitch dalla segregazione razziale...

Zelda Barbour Wynn Valdes è nata nel 1905 e scomparsa nel 2001. Stilista e costumista statunitense, ha raggiunto la fama per aver disegnato gli abiti originali delle Playful Bunny.

