La storia di Joël Le Scouarnec l’ex medico condannato per gli abusi su 299 pazienti in 25 anni Catalogava le sue vittime

L'inquietante storia di Joël Le Scouarnec, ex medico chirurgo condannato per aver abusato di 299 pazienti in un periodo di 25 anni, solleva interrogativi sul sistema sanitario e sulla protezione delle vittime. La sua confessione, in cui riconosce l'orrore dei suoi atti, racconta di un comportamento predatorio sistematico, particolarmente rivolto ai minori. La vicenda invita a riflettere sulle dinamiche di potere e sulle ramificazioni di tali crimini.

"Se sono oggi qui davanti a voi è perché nel mio passato, quando alcuni miei pazienti erano per lo più bambini, ho commesso su di loro atti orribili". Così Joël Le Scouarnec, medico chirurgo che oggi ha 74 anni, aveva confessato di aver abusato di 299 pazienti, per la gran parte minori. Oggi un tribunale del dipartimento di Morbihan, in Bretagna, lo ha condannato a 20 anni di carcere. Il medico aveva ammesso la responsabilità per tutti i capi di accusa: gli sono stati contestati 111 stupri e 188 aggressioni sessuali. Violenze che sono andate avanti per 25 anni, tra il 1989 e il 2014. Delle 299 vittime, 256 avevano meno di 15 anni.

