La Spagna cerca 10mila volontari per bere vino tutti i giorni per i prossimi 4 anni | ecco quali sono i requisiti

L'Università di Navarra ha lanciato un'incredibile iniziativa alla ricerca di 10mila volontari disposti a bere vino quotidianamente per quattro anni. Questo studio pionieristico mira a esaminare gli effetti del consumo moderato di vino sulla salute. Scopri i requisiti necessari per partecipare a quest'affascinante progetto di ricerca.

L’Università di Navarra, in Spagna, ha avviato uno studio senza precedenti che prevede il coinvolgimento di 10mila volontari, i quali dovranno bere vino tutti i giorni per i prossimi quattro anni. Obiettivo della ricerca è quello di misurare gli effetti del consumo moderato di vino sulla salute. Il progetto, come scrive il Corriere della Sera, si chiama “UNATI – University of Navarra Alumni Trialist Initiative” e verrà portato avanti da un’équipe di oltre 500 medici e ricercatori. Lo studio prevede la separazione dei partecipanti, uomini e donne né astemi né ex alcolisti, in due gruppi: “Uno consumerà quotidianamente una dose moderata di vino rosso, l’altro seguirà le stesse indicazioni dietetiche, ma senza alcol”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La Spagna cerca 10mila volontari per bere vino tutti i giorni per i prossimi 4 anni: ecco quali sono i requisiti

