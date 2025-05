la spada e l incanto l album ispirato al cantico delle creature di san francesco

Massimo Donno presenta "La spada e l'incanto", un album che esplora la bellezza e i contrasti dell'universo, ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi. Attraverso le sue melodie, l’artista ci guida in un viaggio emozionante, in cui il sublime e l’orrido convivono, riflettendo la complessità dell'esperienza umana. In uscita per Squilibri, questo lavoro promette di affascinare e provocare una profonda introspezione.

Il nuovo album sulla sconfinata bellezza di un universo sempre pronto a rovesciarsi nel suo opposto, precipitando nell’inferno degli uomini. Con il suo nuovo album, La spada e l’incanto, liberamente ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi e in uscita per Squilibri, Massimo Donno ha voluto esaltare la perdurante validità di un approccio al mondo e alle creature che lo abitano, evitando allo stesso tempo le insidie di letture anacronistiche del santo di Assisi, ridotto troppo spesso a icona di una sensibilità ecologista e ambientalista ancora da venire. A dispetto dei suoi ottocento anni, il Cantico delle Creature, in ogni caso, sorprende per la capacità di esprimere istanze e aneliti della nostra contemporaneità, pur così diversa dall’epoca in cui visse san Francesco d’Assisi che, in una dimensione di ascesa verso il divino, colse in ogni aspetto della creazione la santità di un’opera da esaltare come riflesso e manifestazione dell’Altissimo: qualcosa, diremmo oggi, anche da custodire come un bene comune e come una risorsa da preservare per le generazioni a venire, quali che siano le motivazioni -religiose o laiche- che assumiamo come regola del nostro agire... 🔗 Leggi su Lopinionista.it