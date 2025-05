La settimana del Tittoni Festival Musica fisica e Champions League

Scopri la settimana del Tittoni Festival, un evento che unisce la passione per la musica fisica e l'emozione della Champions League. Con l'energia travolgente del combat folk di Cisco e una mostra mercato di vinili, CD e DVD usati, potrai rivivere i colori della musica italiana degli anni '90. Non perdere l'occasione di trovare pezzi rari e rivivere i ricordi di un’epoca indimenticabile.

L’energia del combat folk di Cisco e di un disco che ha fatto storia nella musica italiana degli anni ‘90. Una mostra mercato con migliaia di vinili, cd e dvd usati e da collezione, per accaparrarsi qualche chicca imperdibile da appassionati. Un salto all’indietro negli anni del “tranquillo siam qui noi“, assieme alla tribute band per eccellenza degli 883. Ma anche una chiacchierata insieme a uno degli astrofisici e divulgatori italiani più noti e più pop, per capire come la fisica e l’astrofisica entrino nella nostra vita di tutti i giorni, un gruppo-jukebox e una festa a tema per scatenarsi sulle canzoni più famose e l’immancabile proiezione su maxischermo della finale di Champions League... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La settimana del Tittoni Festival. Musica, fisica e Champions League

