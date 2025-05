La serata dei Dragons In campo per il colpaccio

Dragons a caccia dell’impresa. Stasera al Pala Giovani si gioca gara-2 della finale playoff ed i padroni di casa del San Vincenzo, che hanno vinto il primo confronto in trasferta, hanno il match point a disposizione. La squadra di coach Banchelli, invece, non ha altre possibilitĂ che quella di vincere per allungare la serie fino alla bella, in cui fra l’altro i pratesi avrebbero l’opportunitĂ di sfruttare il fattore interno. Un po’ quello che accadde nella serie dei quarti, che i rossoblĂą aprirono come stavolta con una sconfitta casalinga ma poi in gara-2 andarono a fare l’impresa sul campo del Pino Firenze approdando a gara-3 che si concluse con una nuova vittoria e la qualificazione alle semifinali... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La serata dei Dragons. In campo per il colpaccio

