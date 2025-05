La selva oscura dei regolamenti frena l’Europa

Nell'era della burocrazia, l'Europa si ritrova ingabbiata in una selva di regolamenti che allontanano cittadini e aziende. Dalla regolamentazione dei tappi di plastica alle misure dei funghi, le normative sembrano più un vincolo che un supporto. Questo articolo esplora come una visione eccessivamente dettagliata e ideologica possa ostacolare l'innovazione e la crescita nel continente, creando un ambiente ostile per tutti.

C’è un’Europa che non piace ai cittadini e alle imprese. È l’ Europa che regola forme e modalità d’uso dei tappi delle bottiglie di plastica o disciplina nel dettaglio la misura adeguata dei funghi. O, per guardare al bersaglio grosso, è l’Europa che fissa ideologicamente i termini e i tempi della transizione green, costringendo interi settori, a cominciare dall’ automotive, alla resa incondizionata all’elettrico cinese. Ebbene, questa è l’Europa che allontana i popoli e mette in crisi se stessa. A dirlo con determinazione, in un plastico passaggio di testimone, sono uno dopo l’altro, all’assemblea nazionale di Confindustria, per la seconda volta nella storia in scena fuori Roma, nella capitale dei distretti padani, a Bologna, il presidente degli industriali, Emanuele Orsini, la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, e la premier, Giorgia Meloni... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La selva oscura dei regolamenti frena l’Europa

