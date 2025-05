La seconda occasione

La vita offre spesso l'opportunità di un riscatto, un concetto che tutti conosciamo bene. Mauro Repetto, celebre come uno degli 883, ha vissuto questa esperienza in prima persona dopo aver lasciato il gruppo. In questo articolo esploreremo il suo percorso, gli errori commessi e l'importanza di una seconda occasione nella ricerca della realizzazione personale e artistica.

Tutti noi meritiamo una seconda occasione. Ce lo ripetiamo, a farci coraggio, in caso di errori e inciampi della vita. Non è inciampato – e come avrebbe potuto, data la sua abilità nel saltellare e ballare – Mauro Repetto, la metà degli 883 che mollò il gruppo dopo i primissimi successi. Dopo qualche incidente di percorso, infatti, si è costruito una carriera professionale densa di soddisfazioni, dal lavoro di manager a nuove avventure nel mondo dello spettacolo. Chissà, però, che non possa sfruttare la sua seconda chance nella musica con il brano “DJ Sole”, in uscita in tempo per la bella stagione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La seconda occasione

Se ne parla anche su altri siti

Sassinoro, una seconda occasione per Attia e Ajmal: dal Pakistan al Sannio; Inter-Psg, Calhanoglu: Abbiamo seconda occasione per vincere la Champions...; Sassinoro, una seconda occasione per Attia e Ajmal: dal Pakistan al Sannio; Farmacie rurali, con il PNRR un’altra occasione per navigare verso il futuro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Una Seconda Occasione replica su La5 ? Dove rivedere il film turco Ikinci Sans - Una Seconda Occasione replica su La5 ? Una Seconda Occasione è un film turco del 2016, scritto, diretto e interpretato da Özcan Deniz. La trama ruota attorno a Yasemin, una professoressa di matematica ... 🔗spettacoloitaliano.it scrive

Una seconda occasione, trama e cast del film turco con Özcan Deniz - Ecco la trama e i componenti del cast nel dettaglio. Una seconda occasione: la trama Il riscatto emotivo corrisponde al riscatto di una vita, anzi, di due, a riprova che l'amore è davvero il ... 🔗Scrive tg24.sky.it

Una seconda occasione, la recensione: amore e drammi nel film turco - Anche con Una seconda occasione infatti ci troviamo di fronte a un melodramma in piena regola, per quanto qui le tragedie siano minori rispetto ad altre produzioni omologhe e si prediliga l'anima ... 🔗Si legge su movieplayer.it

Una seconda occasione (film 2022) | Trailer in italiano