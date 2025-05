La scuola Montezemolo ora è più sicura | nuova segnaletica e attraversamenti illuminati

La scuola Montezemolo è ora più sicura grazie a nuova segnaletica e attraversamenti pedonali illuminati, garantendo maggiore protezione agli studenti. Dopo ripetuti allarmi sulla sicurezza, l'Istituto comprensivo Giuseppe Montezemolo di via Andrea di Bonaiuto ha ottenuto interventi concreti dal municipio VIII per valorizzare l’attenzione verso il percorso scolastico.

La frequenza degli incidenti da tempo aveva messo in allarme la comunità scolastica dell'Istituto comprensivo Giuseppe Montezemolo, in via Andrea di Bonaiuto. Che in più occasioni ha richiesto al municipio VIII una messa in sicurezza dell'ingresso della scuola: "Qui le macchine corrono a gran.

