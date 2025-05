La scuola è la priorità di una comunità La cultura il suo destino la pace come progetto educativo condiviso | come operare quando iniziare e come valutare questo processo Scarica i progetti

In un contesto in cui è cruciale rinnovare i valori della coesione sociale, il Rotary Club Palermo-Montepellegrino avvia un'iniziativa significativa donando una mattonella della pace al Liceo Classico “Giuseppe Garibaldi”. Questo gesto simbolico rappresenta un passo verso una cultura di pace e collaborazione, evidenziando l'importanza della scuola come cuore della comunità e della cultura, e avviando un percorso educativo condiviso.

In un tempo segnato dall’urgenza di ripensare i valori fondanti della convivenza civile, il Rotary Club Palermo-Montepellegrino ha scelto di compiere un gesto semplice ma profondamente evocativo: donare una mattonella della pace al Liceo Classico “Giuseppe Garibaldi” di Palermo, istituzione scolastica storica e prestigiosa, guidata con sensibilità e visione dalla professoressa Irene Marcellino. Quel piccolo manufatto in ceramica, affisso nel cuore pulsante della scuola, è diventato molto più di un oggetto: è un invito silenzioso ma costante a costruire relazioni fondate sull’inclusione, sul rispetto, sull’ascolto reciproco... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

La scuola è la priorità di una comunità. La cultura il suo destino, la pace come progetto educativo condiviso: come operare, quando iniziare e come valutare questo processo. Scarica i progetti; Orgoglio per la riscossa della cultura di destra, silenziata dai comunicatori di sinistra. Dieci priorità, a cominciare dalla lingua italiana. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cultura, comunità, sviluppo parte1