La scomparsa di Maria Denisa Adas a Prato | avvocato di Reggio Calabria indagato per sequestro

La scomparsa di Maria Denisa Adas, una escort romena avvenuta tra il 15 e il 16 maggio a Prato, ha portato all'indagine di un avvocato di Reggio Calabria di 44 anni per sequestro di persona. Le autoritĂ stanno attirando l'attenzione su questo caso inquietante, mentre i media, tra cui Corriere della Sera e Repubblica, seguono da vicino gli sviluppi della situazione.

Un avvocato di Reggio Calabria, 44 anni, è indagato dalla procura di Prato per l'ipotesi di sequestro di persona nella vicenda della romena Maria Denisa Adas, la escort sparita la notte fra il 15 e il 16 maggio dalla cittĂ toscana. Lo riportano il Corriere della Sera e la Repubblica. Al professionista è stato notificato un avviso di garanzia in concorso con altri. La procura svolgerĂ perizie...

Cosa riportano altre fonti

