La Schisola in formato fai da te grazie ad Orobiestyle e My Cooking Box

Scopri come preparare la tradizionale Schisola delle Orobie bergamasche in formato fai da te, grazie alla collaborazione tra Orobiestyle e My Cooking Box a Clusone. Questa delizia a base di farina di mais e formaggio tipico si prepara facilmente a casa, portando un tocco autentico del gastronomico territorio bergamasco direttamente sulla tua tavola.

Clusone. È a base di farina di mais e di formaggio tipico il biglietto da visita gastronomico delle Orobie bergamasche che si appresta a conquistare il mercato dei gourmet, in Italia e all’estero. La “Schisola” in formato fai da te è il frutto della collaborazione tra Orobiestyle e My Cooking Box. La prima è un’associazione impegnata nella promozione e nella valorizzazione delle vallate orobiche, la seconda u n’azienda specializzata nel mettere sul mercato le migliori ricette della cucina italiana in box tutto compreso. Una start-up oggi presente in oltre 20 Paesi. Nell’ambito delle azioni del progetto Smart Orobie, finanziato dal MiTur, ideato dalla Provincia di Bergamo e coordinato dal Gal Presolana e Laghi Bergamaschi, vede ora la luce una nuova box dedicata a un piatto tradizionale della nostra cucina, la Schisola con la polenta di farina bramata e il formaggio tipico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La “Schisola” in formato fai da te grazie ad Orobiestyle e My Cooking Box

