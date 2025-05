La scelta giusta | le 5 cose che ricorderemo di AEW Double Or Nothing

L'evento AEW Double or Nothing si è dimostrato un altro test riuscito per la compagnia, che ha saputo prendere decisioni di booking strategiche in vista di All In. Con un pubblico entusiasta e coinvolto, questa edizione regala momenti memorabili. Analizziamo le cinque scelte chiave che lasceranno il segno nel futuro della AEW.

Ancora una buona prova per la AEW in ppv, anche se non è questo ciò che fa notizia. La compagnia ha preso diverse decisioni di booking molto diverse ma anche giuste in ottica futura, di caricamento di All In. Senza contare la risposta del pubblico, molto partecipe dall'inizio alla fine. Con un risvolto che spiegherò a breve. Intanto andiamo a vedere insieme cosa è accaduto nel ppv e cosa ricorderemo meglio. Promossa la scelta di testare nuovi territori Double Or Nothing rappresentava uno snodo importante per le mire espansionistiche della AEW. Phoenix è un territorio nuovo, fa parte di una programmazione che la compagnia sta portando avanti dopo aver saturato tantissimo alcuni territori base nei suoi primi anni.

