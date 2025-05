La Sagra di Balconi a Pescantina

Dal 29 maggio al 3 giugno 2025, Pescantina ospiterà la Sagra di Balconi, un evento primaverile imperdibile per gli amanti del buon cibo e della musica dal vivo. Sei serate dedicate alla convivialità, alla tradizione enogastronomica veronese e a una ricca offerta di intrattenimento. Scopri le delizie culinarie e l’atmosfera festosa che caratterizzano questa storica manifestazione.

Ritorna uno degli appuntamenti più attesi della primavera veronese: la Sagra di Balconi, in programma dal 29 maggio al 3 giugno 2025, promette sei serate all’insegna del gusto, della convivialità e della grande musica dal vivo. SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - La Sagra di Balconi a Pescantina

Ne parlano su altre fonti

Sagra delle arance, celebrazioni dai balconi anche a Castiadas - Anche Castiadas ha aderito alla Sagra degli agrumi di Muravera, trasformata ieri nella sagra in balcone. "A nostro modo - ha detto il sindaco Eugenio Murgioni - abbiamo celebrato questa ricorrenza ... 🔗unionesarda.it scrive

Lite tra giostrai a Pescantina si trasforma in rissa, 6 persone coinvolte - Episodio poco edificante per la festa patronale di San Lorenzo a Pescantina (Verona), borgo non distante dal ... che in questi giorni ospita il Luna Park della sagra. Ad attirare residenti e curiosi ... 🔗Come scrive giornaletrentino.it

Al-B.Band: una scatenata primavera 2025 tra Verona (16/5) e Balconi di Pescantina (30/5) - mentre il 30 sono a Balconi di Pescantina (Verona). La Al-B.Band ha da poco celebrato un traguardo importante: 25 anni di musica insieme. "Ogni sera è un'emozione nuova. È questo che ci spinge a ... 🔗Secondo informazione.it

West & Friends alla Sagra di San Lorenzo a Pescantina