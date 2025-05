La Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori a Nemi | quest’anno l’evento compie 100 anni 1-2 giugno 2025

Nel 2025, la Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori di Nemi celebrerà un importante traguardo: il centenario dell'evento. In programma il 1 e 2 giugno, la manifestazione riunirà ospiti d'onore come Umberto Guidoni, Mario Tozzi e Claudia Conte, arricchendo un secolo di storia dedicato a tradizione, ambiente e cultura. Un appuntamento imperdibile per scoprire il fascino e la bellezza di Nemi.

COMUNICATO STAMPA Umberto Guidoni, Mario Tozzi e Claudia Conte ospiti d'onore alla Sagra delle Fragole 2025 di Nemi Domenica 1 e Lunedì 2 Giugno 2025 Un secolo di storia, tra ambiente, tradizione e cultura – 1925-2025 Il Comune di Nemi presenta l'edizione 2025 della Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, evento storico che celebra 100 anni di tradizione (1925–2025), in programma nei giorni 1 e 2 giugno nel cuore del borgo dei Castelli Romani. Un appuntamento che quest'anno assume un valore simbolico ancora più profondo, unendo memoria storica, impegno ambientale e promozione enogastronomica, con la partecipazione di ospiti d'eccezione: Umberto Guidoni, astronauta e astrofisico; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Claudia Conte, giornalista e madrina dell'edizione del centenario...

