La Russia propone nuovi negoziati all’Ucraina a Istanbul il 2 giugno Trump | Presto sapremo se Putin ci prende in giro

Vladimir Putin sembrerebbe pronto a mettere fine all’invasione ucraina, a patto che l’Occidente accetti di fermare l’espansione della Nato nell’est Europa, oltre alla revoca delle sanzioni e uno status neutrale per Kiev. «Putin è pronto a fare la pace, ma non a qualsiasi prezzo», hanno dichiarato tre fonti russe anonime alla Reuters. Infatti, tra le condizioni richieste dal Cremlino per un cessate il fuoco figurerebbe anche la tutela dei russofoni in Ucraina, ma una fonte russa ha riferito che se Putin non dovesse riuscire a raggiungere un accordo per la pace in base alle sue preferenze, allora cercherà di dimostrare che il rifiuto della sua proposta comporterà «un esito doloroso». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it