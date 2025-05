La Russia ha commesso crimini di guerra e contro l’umanità in Kherson | il rapporto degli esperti Onu

Un recente rapporto delle Nazioni Unite ha rivelato che i raid aerei russi nella regione di Kherson costituiscono “crimini di guerra” e “crimini contro l’umanità”. La conclusione, frutto di un’inchiesta condotta da esperti indipendenti, evidenzia la gravità delle violazioni dei diritti umani perpetrate durante il conflitto, gettando una nuova luce sulla situazione drammatica in Ucraina.

I raid con droni condotti dalla Russia nella regione di Kherson sono “ crimini contro l’umanità ” e “ crimini di guerra “. È la conclusione contenuta in un rapporto pubblicato delle Nazioni Unite al termine di un’inchiesta condotta dai loro esperti indipendenti. Il risultato, si legge nel documento, è che “le forze armate russe hanno commesso crimini contro l’umanità, tra cui omicidi e crimini di guerra, attaccando i civili per diversi mesi sulla riva destra del fiume Dnepr, nella provincia di Kherson”. La commissione di esperti è stata incaricata di svolgere le proprie ricerche dal Consiglio per i Diritti Umani dopo l’invasione dell’Ucraina del febbraio 2022 e dalle indagini svolte è arrivata alle conclusione che le forze armate di Mosca attaccano “sistematicamente” i civili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it