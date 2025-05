La Russia accusa l’Unione europea di ostacolare la pace

La Russia accusa l'Unione Europea di ostacolare gli sforzi per la pace mentre si intensificano i preparativi per i prossimi colloqui tra Mosca e Kiev, che potrebbero tenersi a Ginevra. L'inviato della Casa Bianca, Keith Kellogg, ha rivelato che gli Stati Uniti preferivano il Vaticano come sede, ma i russi avrebbero rifiutato questa opzione, complicando ulteriormente il processo di negoziazione.

I prossimi colloqui tra la Russia e l'Ucraina potrebbero tenersi a Ginevra, anche se gli Stati Uniti avrebbero voluto che "si tenessero in Vaticano, ma i russi non vogliono andarci". Lo ha detto l'inviato della Casa Bianca per l'Ucraina, Keith Kellogg, intervistato da Fox News, spiegando che la Svizzera potrebbe essere il luogo dove Donald

