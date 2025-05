La rovesciata di McTominay diventa un compito in classe | il test del prof diventa virale

Nel liceo di Napoli, un’incredibile trovata didattica trasforma la celebre rovesciata di Scott McTominay, insieme all’esultanza di Antonio Conte, in un tema scolastico. L’idea del professore sfrutta l’emozione del calcio e lo Scudetto come spunto di riflessione per gli studenti, dimostrando come lo sport possa ispirare le nuove generazioni, con il Napoli protagonista di questa singolare iniziativa.

La rete di Scott McTominay e l'esultanza di Antonio Conte diventano un compito di una classe di un liceo a Napoli: l'idea del professore. Lo Scudetto come spunto di riflessione. Anche il calcio a servizio della scuola e in questo caso è il Napoli a rubare la scena. Precisamente, il Napoli di Antonio Conte, fresco Scudettato. È noto che il professor Bruno Siciliano, docente dell'Università Federico II, sia un luminare della robotica, ma è anche un supporter sfegatato della formazione partenopea. Non manca mai occasione, insieme ai suoi amici, per andare a vedere una trasferta. E proprio in questi giorni, al rientro dalla festa Scudetto, si è scatenato con i suoi studenti in un folle ingresso con gonnella scozzese, in omaggio all'uomo Scudetto Scott McTominay.

