La Riviera decolla La pace con Forlì e le sfide della Fiera | I voli sono un affare

La riviera romagnola si prepara a decollare, puntando su un incremento dei voli e una sinergia rinvigorita con Forlì per la fiera Riminiwellness. Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg, sottolinea l'importanza dell'aeroporto Fellini come asset strategico per incentivare il trasporto aereo e rispondere alle sfide del settore, promettendo un futuro di crescita e opportunità per il turismo locale.

"Puntiamo sull’aeroporto. I numeri dei voli con Monaco per Riminiwellness sono in crescita rispetto all’evento di Key energy”. Per l’amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni, la strategia della Fiera, impegnata a incentivare il trasporto aereo, l’aeroporto Fellini resta un asset su cui puntare. In occasione di RiminiWellness, sono diversi i voli charter che collegheranno Rimini con Monaco di Baviera. “I numeri sono in lieve crescita, ma vorrei sottolineare anche un altro aspetto. Più che alla quantità guardiamo alla clientela che sceglie i voli. Attraverso questi collegamenti arrivano i top buyer, che hanno la necessità di terminare il lavoro in giornata e poi ripartire... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Riviera decolla. La pace con Forlì e le sfide della Fiera : "I voli sono un affare"

