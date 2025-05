La risposta dell' influencer ai gossip sentimentali arriva con un video su TikTok

Chiara Ferragni affronta i gossip sentimentali con un video su TikTok che parla da sé. Con uno sguardo spazientito e una battuta pungente, l'influencer smentisce le voci su un presunto flirt, scegliendo la sua arena social preferita per comunicare con leggerezza e ironia. Un modo indiretto ma efficace per mettere a tacere le malelingue e riaffermare la sua autenticità.

S guardo spazientito, battuta pungente e un brano in sottofondo che vale più di mille smentite: Chiara Ferragni ha trovato il modo perfetto per rispondere al gossip sull'ennesimo flirt che le viene attribuito. Lo ha fatto su TikTok, la sua arena social preferita, con la leggerezza di chi ne ha viste tante negli ultimi tempi. E mentre il suo nome continua a rimbalzare tra indiscrezioni e paparazzate, è lei stessa a disinnescare tutto con un video che ha il sapore di una presa di posizione: «Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana».