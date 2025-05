La regista Alice Rohrwacher in sala dopo la proiezione del film La Chimera

Domenica 1 giugno, alle 17, inizia al cinema Arci Gulliver "La Fèsta – libera e poetica" in ricordo di Luciano Lucci, con la proiezione del film di Alice Rohrwacher "La chimera" e un saluto in sala della regista. La Fèsta proseguirà, dalle 20, alla Casa dell'Agnese, con scampagnata e pic-nic. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La regista Alice Rohrwacher in sala dopo la proiezione del film "La Chimera"

