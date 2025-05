la regione calabria stand dove verrà inaugurata la fiera orgogliosi di accompagnare oltre cento nostre imprese

Domani, alle 12, si inaugurerà il nuovo stand della Calabria alla fiera, dove oltre cento aziende artigiane e agroalimentari del territorio avranno l'opportunità di mostrare le proprie creazioni. Questo spazio espositivo rappresenta un'importante occasione per valorizzare l'identità, la creatività e i sapori autentici della regione, riflettendo l'orgoglio e la passione dei produttori locali.

Nello spazio espositivo “Calabria” oltre 100 aziende artigiane e agroalimentari avranno l’opportunità di presentare e valorizzare le proprie produzioni, portando in vetrina l’identità, la creatività e i sapori autentici del territorio. L’inaugurazione della Fiera si terrà domani alle 12 proprio nello stand Calabria, con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il presidente di Ge.Fi., Antonio Intiglietta. "Essere presenti da protagonisti a un evento di rilievo internazionale come Artigiano in Fiera – dichiara Occhiuto – è per la nostra Regione un’occasione strategica per promuovere, in una cornice autorevole, l’ingegno, la qualità e la tradizione del nostro tessuto produttivo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it