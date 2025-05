La rassegna ' Ferrara Musica Xtra' arriva a Palazzo dei Diamanti con il concerto del Protean Quartet

La rassegna Ferrara Musica Xtra si arricchisce con il concerto del Protean Quartet, uno dei quartetti d’archi più promettenti d’Europa. Il prestigioso appuntamento si tiene venerdì 30 alle 20.30, presso Palazzo dei Diamanti, dando il via a una serie di tre concerti cameristici che porteranno la musica in suggestivi spazi cittadini. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica e coinvolgente!

Tra i giovani quartetti d'archi più interessanti del panorama europeo, il Protean Quartet (nella foto) è il protagonista del concerto, in programma venerdì 30 alle 20.30, con cui prosegue la rassegna 'Ferrara Musica Xtra', ciclo di tre concerti cameristici dislocati in spazi cittadini di grande...

