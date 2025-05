La rapina nella villa di Annamaria Bernardini de Pace | Io stuprata per corrispondenza

Una violenta rapina ha colpito la villa di Annamaria Bernardini de Pace ad Ameglia, in provincia di La Spezia. Tre ladri armati e mascherati hanno sequestrato il custode, lasciando segni di devastazione nella storica residenza nota come la "Villa delle rane e delle rose". Questo episodio drammatico solleva interrogativi sulla sicurezza e sull'inafferrabile impunità dei criminali.

La villa di Ameglia in provincia di La Spezia di proprietà dell'avvocata divorzista Annamaria Bernardini de Pace è stata rapinata. Tre ladri hanno sequestrato il custode e devastato la proprietà. I tre erano armati e mascherati. La «Villa della rane e delle rose» nella frazione di Montemarcello è stata visitata tra venerdì 23 e sabato 24 maggio. La padrona non si trovava in casa, racconta oggi Il Giornale. Il custode ha visto una luce accesa nella villa. Quando è entrato in casa si è trovato davanti tre ladri incappucciati. Questi lo hanno prima legato e poi picchiato per conoscere i codici della cassaforte e il nascondiglio dei gioielli...