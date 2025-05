La prova costume di Kendall Amelia e Irina è andata benissimo ma anche per loro è il risultato di molto allenamento

Nella nuova campagna di costumi da bagno di Calzedonia, tre icone della moda brillano sotto il sole: Kendall Jenner, Amelia Gray Hamlin e Irina Shayk. Il loro bikini body da urlo non è solo frutto della genetica, ma di costante allenamento. Con tessuti avvolgenti e finiture setose, questi costumi promettono di esaltare ogni silhouette, con un mix di sensualità e stile senza tempo.

Tessuto avvolgente, finitura setosa, bikini body da urlo. La nuova campagna di costumi da bagno di Calzedonia vede protagoniste tre supermodelle d'eccezione. La 23enne Amelia Gray Hamlin, la 29enne Kendall Jenner e l'inossidabile 39enne Irina Shayk. Fisico scolpito e sensualità alle stelle: Elisabetta Canalis in bikini anticipa l'estate. I bikini body delle supermodelle per l'Estate 2025. Piscine incantate, mari cristallini, cieli infiniti e tanto sole. Le immagini della nuova collezione beachwear Shiny Satin del brand Calzedonia, sono una vera e propria immersione nel sogno delle atmosfere estive...

