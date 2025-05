La protesta in Regione Ostanel | Referendum silenziato

In vista del referendum popolare abrogativo di domenica 8 e lunedì 9 giugno, gli elettori italiani si preparano a esprimere il proprio parere su cinque cruciali quesiti riguardanti lavoro e cittadinanza. Tuttavia, la protesta in Regione Ostanel sottolinea il clima di tensione attorno a un referendum che molti considerano "silenziato", mettendo in luce le problematiche della partecipazione democratica e del diritto di espressione.

Domenica 8 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 9 giugno (dalle 7 alle 15), gli elettori di tutta Italia sono chiamati a esprimersi sui referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. Ieri, per protestare contro il... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - La protesta in Regione, Ostanel: «Referendum silenziato»

Ne parlano su altre fonti

La protesta in Regione, Ostanel: «Referendum silenziato» - Per protestare contro il silenzio che secondo i promotori aleggia attorno a questa scadenza, la consigliera regionale Elena Ostanel e altri esponenti dei comitati promotori si sono ritrovati fuori dal ... 🔗veronasera.it scrive

Regione Lombardia, protesta del Pd al Pirellone: «Votiamo al referendum, no all'astensionismo» - I consiglieri dem hanno mostrato cartelli in aula per contestare la mancata discussione della mozione per il voto dell'8 e 9 giugno ... 🔗Lo riporta milano.corriere.it

Referendum, Schlein: “Basta oscurare. Lunedì il Pd protesta davanti a tutte le sedi Rai” - La segretaria dem da Brescia torna a parlare dei quesiti dell’8 e 9 giugno. Ma attacca pure sul Ponte sullo stretto e sulle aree interne ... 🔗Secondo repubblica.it

Niente bob, a Cortina restano briciole. La Rassegna di martedì 17 ottobre