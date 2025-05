La Promessa Anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2025 | Manuel arrestato Jana si dispera

Scopriamo le emozionanti anticipazioni de "La Promessa" per la settimana dal 1 al 7 giugno 2025. In questi episodi ricchi di tensione, Manuel sarà arrestato, mentre Jana vivrà momenti di profonda disperazione. Seguici per non perdere gli sviluppi di questa avvincente soap in onda su Canale 5!

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dall'1 al 7 giugno 2025 su Canale5.

