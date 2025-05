La Promessa anticipazioni 29 maggio | Cruz e Alonso si alleano per separare Jana e Manuel

Nella puntata di "La Promessa" in onda giovedì 29 maggio alle 19:40 su Rete 4, tensioni e alleanze si intensificano: Cruz e Alonso uniscono le forze per separare Jana e Manuel. Nel frattempo, Margarita e Ayala si scontrano sul futuro di Martina e Jana rivendica la sua posizione. Scopri cosa accadrà in questo intrigante episodio!

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Margarita e Ayala divisi sul destino di Martina, mentre Jana rivendica un nuovo ruolo e Cruz trama per separarla da Manuel. La Promessa torna su Rete 4 domani, giovedì 29 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Ayala vuole portare via Martina, Marcelo continua a combinare guai. Intanto, Jana e Manuel affrontano nuove sfide.. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Simona teme che Catalina possa avere problemi di salute e chiede spiegazioni a Pelayo, ma le sue domande non trovano nessuna risposta da parte del fidanzato della marchesina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 29 maggio: Cruz e Alonso si alleano per separare Jana e Manuel

