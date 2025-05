La Prof di Martina Carbonaro | “Non ci danno gli strumenti per garantire il rispetto Mi sento tradita dalla società”

Martina Carbonaro, professoressa, esprime il suo profondo dispiacere per la mancanza di strumenti adeguati per tutelare le giovani, sentendosi tradita dalla società stessa. Le sue parole riflettono un senso di frustrazione e un appello alla riflessione su come proteggere meglio le ragazze nel mondo odierno.

Il ricordo commosso della Professoressa di Martina: "Come docente, mi sento tradita dalla società che non sa proteggere le ragazze". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La Prof di Martina Carbonaro: “Non ci danno gli strumenti per garantire il rispetto. Mi sento tradita dalla società”

Ne parlano su altre fonti

La Prof di Martina Carbonaro: “Non ci danno gli strumenti per garantire il rispetto. Mi sento tradita dalla società” - Il ricordo commosso della Professoressa di Martina: "Come docente, mi sento tradita dalla società che non sa proteggere le ragazze" ... 🔗Come scrive fanpage.it

Martina Carbonaro morta, la prof: «Non l'accetto, non ci posso credere» - «Non l’accetto, non ci posso credere e invece è arrivata la notizia della tua morte». Lo ha scritto, in un lungo post sui social, Carla Caputo, ... 🔗Si legge su msn.com