La produzione delle ciliegie falcidiata da una ' pazza' primavera | Condizioni climatiche devastanti

La produzione di ciliegie in Puglia, in particolare nel Barese, è gravemente compromessa da una primavera caratterizzata da condizioni climatiche estremamente avverse. Confagricoltura lancia un allarme per gli elevati costi di coltivazione e raccolta, evidenziando l'impatto devastante del maltempo su questa importante filiera agricola. La situazione preoccupa per il futuro della produzione locale e per gli agricoltori già provati da difficoltà economiche.

"Altissimi costi di coltivazione e raccolta, a causa delle devastanti condizioni climatiche che hanno caratterizzato l’inizio di questa primavera". E' l'allarme della Confagricoltura sulla produzione di ciliegie in Puglia e in particolare nel Barese, fortemente colpita dal maltempo di una. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - La produzione delle ciliegie falcidiata da una 'pazza' primavera: "Condizioni climatiche devastanti"

