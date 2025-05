La Procura | condanne fino a 6 anni

La Procura ha richiesto condanne fino a sei anni per undici imputati coinvolti in un caso di corruzione e turbativa d'asta legato ai lavori di manutenzione del metrò. Tra le aziende coinvolte figura anche Siemens Mobility, al centro di accuse di corruzione e tangenti. Il processo si preannuncia cruciale per chiarire le responsabilità in questa vicenda che ha scosso il settore dei trasporti.

Tangenti per i lavori sul metrò, chieste le condanne. Tra gli imputati, tre società, fra cui anche la Siemens Mobility. La Procura ha chiesto tra i 6 anni e i 9 mesi di reclusione per gli undici imputati nel processo per corruzione e turbativa d'asta relativo ai lavori di manutenzione ed innovazione delle linee della metropolitana milanese in corso davanti alla settima sezione penale del Tribunale. Le richieste di condanna formulate dal pm Giovanni Polizzi, titolare delle indagini che nel giugno di cinque anni fa avevano portato a 13 arresti, oltre alle persone fisiche, hanno riguardato anche tre società, tra cui Siemens Mobility e Gmbh (120 mila euro ciascuno)...

