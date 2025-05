La priorità non sono i tappi attaccati alle bottiglie Metsola e il mea culpa Ue

Nel contesto attuale di mutamenti geopolitici e sfide economiche, la Presidenza dell'Europarlamento, Roberta Metsola, sottolinea che la priorità dell'Unione Europea va oltre temi superficiali come i tappi delle bottiglie. Questo articolo esplora la necessità di una riflessione profonda su status, obiettivi e modalità d'azione dell'UE, evidenziando l'urgenza di un cambiamento significativo nelle politiche europee.

Una riscrittura di status, obiettivi e modalità d'azione dell'Unione è tema centrale, nel momento in cui la partita è cambiata sul campo della geopolitica e del mercato globali. Ciò è stato affrontato anche dalla Presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola, intervenendo all'Assemblea di Confindustria a Bologna. Che ha puntato il dito sul gigantismo normativo dell'Unione, auspicando «un'Europa dove le storie di successo e non i tappi attaccati alle bottiglie di plastica sono il simbolo delle priorità europee». Lo slancio della presidente dell'Europarlamento, esponente del PPE, è verso «un'Europa che non frena, che rischia e innova, ma lo sostiene... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "La priorità non sono i tappi attaccati alle bottiglie". Metsola e il mea culpa Ue

Se ne parla anche su altri siti

Confindustria, Metsola: l’Ue è al vostro fianco. «Deve offrire soluzioni, non problemi»; La selva oscura dei regolamenti frena l’Europa; Assemblea Confindustria: UE, energia e Made in Italy da rilanciare; Metsola: “Meloni ha il merito di aver mantenuto l’Italia al centro delle decisioni europee”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Metsola tira in ballo Salvini, Pensare alle storie di successo in Ue, non ai tappi di plastica