La prima volta del cantautore De Angelis a Reggio

Edoardo De Angelis, cantautore sensibile e impegnato, debutta a Reggio con un concerto dedicato alla violenza di genere. L'evento, che si svolgerà sabato alle 21 presso My.Love.Loft, offre un'opportunità per riflettere su temi di rilevanza sociale attraverso la musica, in un ambiente unico e rinnovato. Un'occasione imperdibile per sostenere la causa con note di impegno e responsabilità .

Il cantautore Edoardo De Angelis arriva per la prima volta a Reggio con una serata dal vivo, di impegno e responsabilità civile, sul tema della violenza di genere. L’appuntamento è per sabato alle 21, nello spazio My.Love.Loft in via Statuto 12, hub post-industriale riconvertito al bello, divenuto centro di confronto cittadino e punto d’incontro di artisti e artigiani. La serata ospiterà il recital ‘ Anna ha visto la luna ’, a favore di Nondasola, associazione che gestisce il centro antiviolenza di Reggio e che accoglie ogni anno circa 350 donne, le sostiene nei percorsi di uscita da relazioni violente, le ospita insieme a figlie e figli, affiancandole nel riprogettare le proprie vite (info, 377 3812793)... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La prima volta del cantautore De Angelis a Reggio

