La prima sfilata di Francesco Argiri al Chiostro di Palazzo Ardizzone Gioeni

Nel suggestivo Chiostro di Palazzo Ardizzone Gioeni, si è svolta la prima sfilata di Francesco Argiri, un giovane stilista promettente dell'Haute Couture. Immerso in un'atmosfera di architetture gotiche e luci teatrali, Argiri ha presentato una collezione audace e onirica, incantando il pubblico con creazioni profondamente evocative. Un inizio che segna un nuovo capitolo nella moda contemporanea.

Nella maestosa cornice del Chiostro di Palazzo Ardizzone Gioeni, tra architetture gotiche e luci teatrali, ha preso vita la sfilata d'esordio di Francesco Argiri, giovane stilista emergente, promessa dell'Haute Couture con una collezione audace, onirica e profondamente evocativa. Classe 95...

