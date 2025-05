La prima foto della storia di un lichi dell’Upemba l’antilope dimenticata e a un passo dall’estinzione

In una straordinaria scoperta, è stata catturata la prima foto di un lichi dell'Upemba, una delle antilopi più rare al mondo. Con meno di 100 esemplari rimasti nella Repubblica Democratica del Congo, questa specie è a un passo dall'estinzione. La necessità di misure di conservazione tempestive è cruciale per salvaguardare la sua esistenza. Scopri di più su questa specie minacciata e su come possiamo aiutarla.

Per la prima volta è stato fotografato vivo un lichi dell'Upemba, tra le antilopi più rare e minacciate al mondo. Nella Repubblica Democratica del Congo ne restano meno di 100 individui e senza misure di conservazioni immediate rischia di estinguersi in pochissimo tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La prima foto della storia di un lichi dell’Upemba, l’antilope dimenticata e a un passo dall’estinzione

Su questo argomento da altre fonti

La prima foto della storia di un lichi dell’Upemba, l’antilope dimenticata e a un passo dall’estinzione - Per la prima volta è stato fotografato vivo un lichi dell'Upemba, tra le antilopi più rare e minacciate al mondo ... 🔗Come scrive fanpage.it

India, oltre 50 bambini morti tra febbre alta e nausea dopo aver mangiato i litchi