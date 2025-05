La Presidente Covelli a Benevento | Affrontate sfide complesse con determinazione e visione

Tempo di lettura: 2 minuti La Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, ha fatto visita, nella giornata di ieri, al Tribunale di Benevento, nell’ambito di un ciclo di incontri istituzionali con gli uffici giudiziari del distretto. Accolta dal Presidente del Tribunale, Ennio Ricci, dal Procuratore Gianfranco Scarfò e dalla Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, Stefania Pavone, ha successivamente incontrato Magistrati, Dirigente e Rappresentanti del personale amministrativo e dell’Ordine forense. “ Il Tribunale di Benevento – ha affermato la Presidente -, è una realtà giudiziaria che si distingue per impegno, efficienza e spirito di servizio, che ha saputo affrontare sfide complesse con determinazione e visione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Presidente Covelli a Benevento: “Affrontate sfide complesse con determinazione e visione”

