La premier Meloni riceverà il presidente francese Macron martedì 3 giugno a Roma

Martedì 3 giugno, la premier italiana Giorgia Meloni accoglierà a Roma il presidente francese Emmanuel Macron per un incontro di lavoro. I due leader discuteranno temi cruciali dell'agenda bilaterale, affrontando questioni europee e sfide attuali che interessano entrambi i paesi. Questo incontro rappresenta un importante passo verso il rafforzamento dei legami tra Italia e Francia.

Martedì 3 giugno la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Roma il presidente francese Emmanuel Macron per un «incontro di lavoro». Secondo quanto riportato da fonti di Palazzo Chigi, il colloquio sarà incentrato sui principali dossier dell’agenda bilaterale, oltre che su questioni europee e internazionali di rilievo. L’incontro, che segue una fase di tensioni tra Italia e Francia – emerse in occasione delle divergenze sull’Ucraina e, nelle ultime settimane, sull’invio di truppe europee a Kiev – potrebbe rappresentare un disgelo tra i due Paesi. L'articolo La premier Meloni riceverà il presidente francese Macron martedì 3 giugno a Roma proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - La premier Meloni riceverà il presidente francese Macron martedì 3 giugno a Roma

Libano, la premier Meloni riceve presidente Joseph Aoun - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente libanese Joseph Aoun. 🔗continua a leggere

Giorgia Meloni riceve la premier danese a Palazzo Chigi